Fethullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'Gece Kartalları'ekipleri, dün akşam saatlerinde Yenimahalle'de bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, kontrol sırasında sahte kimlik göstermesi üzerine şüphelendikleri bir kişiyi gözaltına aldı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan incelemede, sahte kimlik gösteren kişinin Fethullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen olduğu tespit edildi.

Zeynep Gülen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arama kararı bulunduğu belirlendi.

Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen Zeynep Gülen 'sahte kimlik kullanmak' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ soruşturması kapsamında işlemlerinin yürütülmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.