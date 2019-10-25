Fethullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'Gece Kartalları'ekipleri, dün akşam saatlerinde Yenimahalle'de bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, kontrol sırasında sahte kimlik göstermesi üzerine şüphelendikleri bir kişiyi gözaltına aldı.
Zeynep Gülen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arama kararı bulunduğu belirlendi.
Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen Zeynep Gülen 'sahte kimlik kullanmak' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ soruşturması kapsamında işlemlerinin yürütülmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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