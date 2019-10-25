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13:44 25 Ekim 2019
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    CHP'li Torun: AKP milletvekili Savaş, Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu'na fiziki saldırıda bulundu

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    31 Mart seçimlerinde Aydın Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Özlem Çerçioğlu'na karşı kaybeden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, bir törende Binali Yıldırım'ın yanına geçmek için Çerçioğlu'na omuz attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, durumu fiziki saldırı olarak niteleyerek, "Bu ne siyasi saygıya ne de insani nezakete uyar" dedi.

    Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni öncesinde, eski Başbakan Binali Yıldırım’ı karşılayan isimler arasında yer alan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın yürüyüş esnasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu omuzundan iterek araya girmesi kameralara yansıdı.

    ​Yerel seçimlerde Çerçioğlu’na karşı Aydın Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Savaş, Yıldırım ile yan yana yürüyen Çerçioğlu’nun yerine geçmek için çarptığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    TORUN: NE SİYASİ SAYGIYA NE DE İNSANİ NEZAKETE UYAR'

    Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tunç Soyer'e yapılan medya saldırısı, Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılan 'ihale dalaveresinden' sonra şimdi de bir kadın büyükşehir belediye başkanına fiziki saldırıda bulunulduğunu ifade etti.

    "AKP'nin amacı başkanlarımızı çalıştırmamak. Başkanlarımıza planlı ve sistemli saldırı var" görüşünü savunan Torun, tüm bunların üstesinden gelerek halka hizmeti sürdüreceklerini söyledi. 

    ​Çerçioğlu'na AK Parti milletvekili Mustafa Savaş'ın fiziki saldırıda bulunduğunu söyleyen Torun, şöyle devam etti:

    'HALK GÜNÜ GELİNCE SANDIKTA ÖYLE BİR İTER Kİ FELEĞİNİZ ŞAŞAR'

    Mustafa Savaş
    İHA
    Aydın adayı Mustafa Savaş'tan Özlem Çerçioğlu eleştirisi: Kendisine aşık
    "Bu ne siyasi saygıya ne de insani nezakete uyar. Bu açık bir terbiyesizliktir. Özlem Çerçioğlu'na yapılan terbiyesizliği şiddetle kınıyorum. Çok benzer şekilde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, AKP medyası ve trollerinin saldırısı altında. Sahte gündemler ve algı operasyonlarına malzeme yapılıyor. Belli ki birileri, onu da böyle saygısızca itme derdinde. Belli ki sandıkta alınan 20 puan fark hazmedilememiş. Buna da izin vermeyeceğiz. Aynı şeyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu üzerinde de deniyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun attığı 800 bin farkı sindirmek zor tabii. Ekrem Başkan Haydarpaşa'da da Sirkeci'de de fark atacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Siyaset böyle ayak oyunlarını, dalavereleri, omuz darbelerini, çelme çabalarını çok gördü. Ancak her seferinde son sözü halk söyledi. Bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü biz bu cumhuriyetin kurucu partisiyiz. Biz 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' diyen Atatürk'ün partisiyiz. Biz ezelden beri omuzumuzu sadece halkımıza dayadık. O halk, günü gelince sandıkta öyle bir iter ki feleğiniz şaşar."

    AK PARTİLİ SAVAŞ: KARALAMAYA YÖNELİK ART NİYETLİ BİR İTİBARSIZLAŞTIRMA SÜRECİ

    Öte yandan TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, hakkında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na omuz attığı yönündeki haberlerin ve paylaşımların gerçekten uzak olduğunu ifade etti.

    AK Partili Savaş yaptığı açıklamada, "Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı kapsamında ilimizde gerçekleştirilen bir programda yaşandığı iddia edilen ve gerek sosyal medyada gerekse haberlerde yer bulmaya devam eden bir olayla ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberlerde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu'na omuz attığım gibi yakışıksız ithamlarda bulunulmaktadır. Bu itham tamamen asılsız olup karalamaya yönelik art niyetli bir itibarsızlaştırma sürecidir" dedi.

    ​Savaş, "Haberde konu olan kamera çekimleri ters açıdan çekilen görüntüler olduğu için, saygıdeğer basın mensuplarının elinde karşı cepheden çekilen videolar var ise bunların da yayınlanması durumunda olayın haberde anlatılan şekilde olmadığı açıkça görülecektir. Protokol heyetine arkadan yetişmek üzere hızlı adımlarla yürürken Büyükşehir Belediye Başkanımıza arkadan seslenerek yer vermesi hususunda ricada bulunduğum ve bunun akabinde kendilerinin de hızlı bir şekilde yana doğru çekilerek bana yer verdiği hususu açıkça görülecektir. Basında ve sosyal medyada yer bulan bütün bu iddiaların yalan olduğunu en iyi bilen kişi de Özlem Çerçioğlu'dur. Programda Büyükşehir Belediye Başkanı ile tokalaşmadığım yönünde haberler de paylaşılmakta olup, bu bilgi de tamamen yalandır. Tokalaşma anımıza ait görseller de farklı haber portallarında haber olarak yerini almıştır. Geride bıraktığımız 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde rakibimizin bir kadın, bir anne, bir eş olduğunu her platformda dile getirmiş, bu nedenle siyaseti hiç bir zaman ve hiç bir ortamda çirkinleştirmeyeceğimizi ifade etmiş olmamıza karşın böyle bir haberle itibarsızlaştırma yoluna gidilmesi tamamen kasıt ve art niyete yönelik bir süreçtir” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Saldırı, AK Parti, CHP, Seyit Torun, Mustafa Savaş, Binali Yıldırım, Aydın, Özlem Çerçioğlu
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