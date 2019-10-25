Lise öğrencilerini taciz eden hademe gözaltına alındı

DHA'nın aktardığı habere göre, olay Konya'nın merkez Meram ilçesi Hacı Şaban mahallesinde bulunan bir lisede yaşandı.
Ailelerin şikayeti üzerine polis Mehmet E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu sürerken, bugün okul bahçesinde toplanan veliler ve öğrenciler, taciz olayına tepki gösterdi.
Öğrenciler başka öğrencilerin de tacize uğradığını, korktukları için söyleyemediklerini öne sürdü.
Bir veli ise Mehmet E.'nin kız öğrencilere fiziki tacizde bulunduğunu, cep telefonunundun uygunsuz videolar izlettirdiğini ileri sürdü. Polis, okul içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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