'Onur Yaser Can gözaltında işkence gördüğü için intihar etti' iddiasına ilişkin davada karar: Tutuklama yok

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen iki sanık polis Soner Gündoğdu ve Salih Bahar'ın 'resmi belgede sahtecilik' ve 'resmi belgeyi bozmak' suçundan yargılandığı davada karar duruşmasını aileden Ezgi Sevgi Can ile avukatları ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı.

Bir önceki duruşmada mütalaasını sunan savcı iki sanık polisin 6 yıldan 15.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın aktardığına göre abla Ezgi Can mahkemede şunları söyledi:

"Onlar eceliyle ölmediler. Polislerin hiçbir şekilde adil yargılanmaması onları öldürdü. Bu dava basit bir evrakta sahtecilik davası değildir. Onların o dönem abileri olan amirleri bugün FETÖ'den tutuklu. Bu polisler amirlerinin emriyle evrakta sahtecilik yapmıştır. Bu olaydan bir kaç gün önce abim çırıl çıplak soyulmuş, tacize uğramış ve sözlü tehdide maruz kalmıştır. Madem işkence yapmadılar bunu kanıtlasınlar. Neyse ki biz işkenceyi kanıtladık. Elimizde görüntüler var. Kamera kayıtları var. Cumartesi günü gidiyor. Önüne 11 sayfa konuluyor ve bir kafede tehditle imza attırılıyor. Bu basit bir tarih ve saat hatası değildir. Abim ne imzaladığını dahi bile bilememektedir. Çünkü doğru düzgün abime okutulmuyor. Abim ölüyor, bunlar kameradan öldüğünü görüyorlar. Bu sahte evrakları kullanıyorlar. Bilirkişi bunu tespit ediyor. Savcı emniyetteki kaydı siliyor. O savcı da FETÖ'den tutuklu. Aldığı kayıtları o polise veriyor. Al bu delilleri sen yok et diyor. Mütalaaya uymanızı ve en üst sınırdan ceza vermenizi istiyoruz. Bir önceki heyet annemi siz babamı gördünüz. Neler yaşadığımızı gördünüz. Bir aile yok oldu. En üst sınırdan ceza verilmesini istiyorum."

Avukat Çiğdem Şen "Onur Yaser Can'ın uğradığı cinsel saldırıyı işkenceyi 9 yıldır size anlatıyoruz. Ama ne yazık ki bu süre uzadığı için baba ve anne hayatını kaybetti. Dönemin sorumlularından biri olan polis amiri Hakan Aygün FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı" dedi.

Avukat Mustafa Rüzgar adaletin ağır işlediğini ve geç tecelli etmesi nedeniyle iki canın hayatını kaybettiğini ifade ederek eksik olmasına rağmen savcının sunduğu mütalaaya uyularak en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Savcı belgenin resmi olmadığını belirterek iki sanık hakkında tutuklama gerektiren bir durum olmadığını kaydetti. Sanık Soner Gündoğdu da son savunmasında olayın maddi hata olduğunu belirterek resmi belgede sahtecilik yapmadığını ve suçsuz olduğunu kaydetti.

Sanığın avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Ezgi Can ile hakim arasında son söz tartışması yaşandı. Hakîm son söz isteyen Can'a söz hakkı vermedi.

Duruşmada sanıklar Soner Gündoğdu ve Salih Bahar hakkında toplam 6 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Fakat sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkmadı. Karar istinafa gidecek