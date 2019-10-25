Sınırda 6 ilçede prim borçlarının son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı

Sınırda 6 ilçede Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı.
Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Twitter'dan yapıldı.
Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31.10.2019 olan prim ödemelerini 2.12.2019 tarihine uzattık.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) 25 октября 2019 г.
Biz, birlikte Türkiyeyiz.🇹🇷
Selçuk, "Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31.10.2019 olan prim ödemelerini 2.12.2019 tarihine uzattık" dedi.
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