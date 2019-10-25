Sınırda 6 ilçede prim borçlarının son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı

Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31.10.2019 olan prim ödemelerini 2.12.2019 tarihine uzattık.

Biz, birlikte Türkiyeyiz.🇹🇷