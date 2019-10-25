Cumhuriyet davasının tek tutuklu sanığı Emre İper hakkında tahliye kararı

Bu doğrultuda bugün Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında cezaevinde bulunan Emre İper hakkında tahliye ve temyiz başvurusu yapıldı. Başvurunun ardından İper hakkında tahliye kararı verildi.
Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında cezaevinde bulunan Emre İper hakkında tahliye ve temyiz başvurusu yapıldı. Başvurunun ardından İper hakkında tahliye kararı verildi.
Bu doğrultuda bugün Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında cezaevinde bulunan Emre İper hakkında tahliye ve temyiz başvurusu yapıldı. Başvurunun ardından İper hakkında tahliye kararı verildi.
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