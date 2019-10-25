Futbolcularını tokatlayan teknik direktör hakkında soruşturma

TFF'den yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine teknik direktör Kurt hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştır.

Daha önce yaşanan olayla ilgili, asla tasvip edilmeyecek görüntüler doğrultusunda olay tarihinde Kayseri Meysu Spor teknik sorumlusu olan Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır.

Bu vesileyle her türlü şiddeti esefle kınadığımızı belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine soruşturma açılmıştır.



Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır.



➡️ https://t.co/bNXVMVLzQW — TFF (@TFF_Org) October 25, 2019

Bir soyunma odasında genç oyuncuları tokatlayan antrenörün görüntüleri dünden beri sosyal medyada tartışma konusu oldu. 3 yıl önce çekildiği öğrenilen görüntülerde Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, 3-1 geride girdikleri maçın devre arasında oyuncularını tokatlayarak küfür ediyor.

Meysuspor teknik direktör Halit Kurt'un futbolcularını dövdüğü maçın 3 yıl önce oynandığı ve

Kayseri İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan Meysuspor'un o maçı 5-3 kazandığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/tWvmS8gYd3 — Buzz Spor (@buzzspor) October 25, 2019

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