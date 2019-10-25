Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Bu coğrafyada raconu Türk milleti ve onun lideri keser

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Isparta İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada 17 yıldır bir baştan bir başa imar ettiklerini ifade ettiği Türkiye’nin, bulunduğu coğrafya dolayısıyla, farklı alanlarda birçok iç ve dış düşmanının bulunduğunu kaydetti.

Partisinin Isparta il binası ziyaretinde, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve teşkilat mensupları tarafından karşılanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son dönemde yaptıkları ile dünya ülkeleri arasında racon kesen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek için tüm dünya liderlerin sırada beklediğini söyledi.

Bakan Turhan, “İşte, ‘Bulunduğumuz coğrafya kaderimiz’ diyoruz ya, bu bedelleri bize ödettiler. Bu bedelleri bize ödettirmeye devam edenlere, son 1 yılda özellikle, Suriye sınırımızdan ülkemize yapılan ve güvenliğimizi tehdit eden, büyük güçlerle, büyük devletlerin silah, eğitim desteği vererek üzerimize saldıkları akrepleri bugün püskürttük uzattık. İşte, Barış Pınarı Harekatı’nı yapmamızın nedeni buydu. Hamdolsun, bunun da sonuçlarını kısa zamanda diplomasi yöntemiyle de almaya başladık. İnşallah bundan sonrası çok daha güzel olacak, bizi aydınlık günler bekliyor. Bunu artık dünyanın bütün güçleri kabul etti. Türkiye’nin büyüklüğünü, Türkiye’nin liderinin büyüklüğünü kabul etti. Ve onunla oturup, masada konuşmak için hepsi sırada bekliyor. Bu coğrafyada raconu kim keser? Türk milleti keser, onun lideri keser. Hamdolsun, bunu herkes anladı” görüşlerini dile getirdi.

AK Parti teşkilatlarına seslenerek, Türkiye’nin dünyadaki konumunun yanı sıra, ülke içerisindeki yapılan çalışmaları anlatmaları gerektiğini ifade eden Bakan Turhan, yakın zamanda yapılacak olan teşkilat seçimlerinde ‘Dava adamlığı’na yakışır bir tavır sergilenmesi çağrısında bulundu.