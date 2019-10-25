CHP, 'PYD terör örgütü değil benim gözümde' diyen Aksünger için inceleme başlattı

CHP, Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger ile eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş hakkında açıklamaları dolayısıyla inceleme başlattığını duyurdu. Aksünger, “Parti eğer soruşturma açıyorsa bu lince katılıyor demektir” dedi.

CHP, Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger ile eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş hakkında açıklamaları dolayısıyla inceleme başlattığını duyurdu. Aksünger, “Parti eğer soruşturma açıyorsa bu lince katılıyor demektir” dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger önceki gün CNN Türk’te katıldığı "Tarafsız Bölge" programında Türkiye’nin Suriye politikasına dair eleştiriler yöneltti. Bu sırada program sunucu Ahmet Hakan ve program katılımcısı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından Erdal Aksünger’e ısrarla ve defalarca “PYD/YPG/PKK terör örgütü müdür? Siz ne diyorsunuz” soruları yöneltildi.

'Görüşülmesi gerekiyordu, görüştüler'

Erdal Aksünger AK Parti’nin dönemin PYD lideri Salih Müslim ile görüşmesini hatırlatarak, “Görüşülmesi gerekiyordu, görüştüler. PYD, terör örgütü değil benim gözümde” ifadelerini kullandı.

Artı Gerçek'ten Meryem Yıldırım’a konuşan Aksünger, “Parti eğer soruşturma açıyorsa bu lince katılıyor demektir” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski yardımcısı Aksünger, parti soruşturmasına ilişkin henüz kendisine ulaşan herhangi bir bildirimin olmadığını belirtti:

'Bana herhangi bir şey ulaşmadı'

“Bana herhangi bir şey ulaşmadı, ben de yeni gördüm ama ne kadar gerçekçi bilemiyorum. Böyle bir şeyin olması mantıksız zaten."

Aksünger, şunları söyledi:

“PYD 2003’te Esad döneminde daha böyle konular yokken bir parti olarak kurulmuş. Daha sonrası itibariyle PYD Türkiye’deydi zaten. Buradaki amaç sadece linç etmek ve iktidarın oyunlarına gelmekten başka bir şey değil. Şu an linç yapmaya çalışıyorlar. Parti eğer soruşturma açıyorsa parti de katılıyor demektir.”