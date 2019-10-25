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22:38 25 Ekim 2019
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    TBMM Başkanı Şentop: Biz saha içeresinde oyun oynuyoruz, Avrupa sokakta mahalle maçı yapıyor

    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    Türkiye
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Avrupa ülkeleri oyunun dışında. Biz saha içerisinde oyun oynuyoruz. Onlar sahanın kenarındaki sokakta kendi aralarında mahalle maçı yapıyorlar. Bağırıp çağırıyorlar. Dışarıdan izleseniz ciddi bir maç var zannedersiniz ama baktığınızda sokakta oynuyorlar" dedi.

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    © REUTERS / ANDREAS GEBERT
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    Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak için Fransa'nın Strazburg kentine gelen Şentop, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strazburg şubesinde cuma namazını kıldı, Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret etti ve kentte yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. 

    Şentop, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin sınırındaki sorunlara değinerek, "Orta Doğu, Batı ülkelerinin tahrik ettiği, ateşlediği bazı mezhep ve etnik çatışmaların yaşandığı bir coğrafyadır. Güney sınırımızda 1990'lı yıllardan bu yana istikrar yok." dedi. 

    Türkiye'nin zor bir coğrafyada yaşadığını, tüm zorlukları aşarak bölgede etkili bir güç haline geldiğini vurgulayan Şentop, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

    'Alman bakan gazel okuyor'

    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
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    - Alman bakan güvenli bölge olsun hep beraber yönetelim diyor. Gazel okuyor. Neredeydin şimdiye kadar. 2011 yılında bunu söylemişiz, başbakan yardımcısı söylemiş, sonra 2012 yılında Cumhurbaşkanımız Başbakanken güvenli bölge gerekli olduğunu söyledi. Hem Suriye'den gelen mültecileri yönetmeleri için hem de burada yönetim boşluğundan ortaya çıkan terör örgütleriyle ilgili tehdidi karşılayabilmek için bir güvenli bölge oluşturmak lazım.

    - Aradan geçmiş 7 yıldan fazla bir zaman. Akılları şimdi başlarına geldi. Niye şimdi akılları başlarına geldi? Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı başlatınca dünyada işler değişti. Söylüyoruz bunu, gizli saklı bir şey de değil. Cumhurbaşkanımız söyledi şunu yapacağız, bunu yapacağız diye aylardır söylüyor. En son BM'de haritayı gösterdi, bunu yapacağız dedi. Gizli saklı bir şey yok ama bunlar Türkiye'nin hep blöf yaptığını zannediyorlar, Türkiye bunları yapamayacak ve Türkiye'nin böyle bir gücü yok zannediyorlar. 'Biz dünyayı kontrol ediyoruz, biz izin vermeden hiçbir şey olmaz olup bitenler bizim sadece müsaademizle olur' gibi bir anlayış içindeler. İşte 'Oyunu biz kurarız başkaları sadece oyun oynar onlar oyun kuramazlar' gibi bir anlayış içindeler fakat işte kendileri oyunun dışında kaldı." 

    'Avrupa oyunun dışında kaldı'

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
    © REUTERS / Amir Cohen
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    ABD ve Rusya ile görüştüklerini ve Avrupa'nın oyunun dışında kaldığını anlatan Şentop, "Biz saha içerisinde oyun oynuyoruz. Onlar sahanın kenarındaki sokakta kendi aralarında mahalle maçı yapıyorlar. Bağırıp çağırıyorlar. Dışarıdan izleseniz ciddi bir maç var zannedersiniz ama baktığınızda sokakta oynuyorlar. Oyuna girmek istiyorlar ama oyuna girmek için bir potansiyel olması lazım." diye konuştu. 

    Şentop, Avrupa'nın Türkiye'yi hala eski parametrelerle değerlendirdiğini, artık dünyanın ve Türkiye'nin değiştiğini söyledi. Türkiye'nin artık kendi menfaatlerini gözeten ve kararlarını kendisi veren bir ülke konumuna geldiğinin altını çizen Şentop, "Dünyada kendi kararını veren, uluslararası politikaya yön veren ülkeler var. Türkiye de bu ülkelerden birisi." diye konuştu.

    'Başkalarına tahammül etmemiz gerekiyor, tahammül edeceğiz'

    Bir vatandaşın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki sorusuna ilişkin Şentop, bunun ebedi devam eden bir şey olmadığını, milletvekilinin görev süresi döneminde dokunulmazlığı bulunduğunu söyledi. Şentop, dokunulmazlığının milletvekili hakkındaki soruşturmayı veya yargılanmayı durdurduğunu belirtti. 

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    © REUTERS / MICHELE TANTUSSI
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    Şentop, bu kişinin milletvekilliği görevi sona erdiğinde işlediği suçlardan yargılanacağını ve bu durumda olan birçok milletvekilinin bulunduğunu kaydetti. 

    Şentop, şöyle devam etti: "Milletvekili suç işlediği zaman dokunulmazlığını hemen kaldırın, onu içeri atalım, onu yargılayalım derseniz bu da olabilir buna bir engel yok ama o zaman başka komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Bu sefer parlamenterlere söz hakkı verilmiyor, konuştuklarından dolayı içeri atıyorlar (diyecekler). Herkesin istediği gibi olmuyor. Başkalarına tahammül etmemiz gerekiyor, tahammül edeceğiz ama hukuk sınırları içerisinde, hukuk işleyecek. Bunların hepsi takip edilir, kayıt altındadır mutlaka. Şimdi olmaz iki veya üç sene sonra olur, yargılanır, kimsenin yaptığı yanında kar kalmaz. Mutlaka yargı sistemi takip eder ve edecektir."

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    Etiketler:
    Barış Pınarı Harekatı, TBMM, Mustafa Şentop, Suriye, Avrupa, Türkiye
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