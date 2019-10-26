İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket alarmı

Saat 23.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi önünde bir çanta gören vatandaşlar polisi arayarak durumu bildirdi.
© İHA / Medeni Topaloğlu
Olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgeye şerit çekerek önlem alıp, vatandaşları uzaklaştırdı.
İstiklal Caddesi'nde bulunan turistler ise diğer sokaklara yönlendirildi.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çanta üzerinde inceleme yaptı.
Yapılan incelemede çantada elbise olduğu anlaşılınca ekipler caddeyi tekrar yaya trafiğine açtı.
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