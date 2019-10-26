Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Ecdadımızın bize bıraktığı değerlere uygun bir şehirleşme örneği göstereceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da imar denetçilerinin göreve başlaması nedeniyle bir konuşma yaptı. Kaçak yapılaşmada mücadelenin sürdüğünü belirten Kurum, "Tarihimizin bize bıraktığı değerlere uygun bir şekilde şehirleşme örneği göstereceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da imar denetçilerinin göreve başlaması nedeniyle yaptığı konuşmada "Şehircilik vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda imar disiplinimizi yeniden tesis etmek zorundayız" dedi.

Kaçak yapı tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Bakan Kurum, "İmar barışına aykırı 4 bin kaçak yapı tespiti yaptık. Bu yapıların 423'ünün yıkımını gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'de 3 milyon 122 bin yapı kayıt belgesini düzenledik. Bu belgelerden 9 bin 300'ü iptal edildi. 3 bin 300 yapının yıkımını gerçekleştirmiş olduk" açıklamasında bulundu.

Kurum şunları kaydetti:

"Şehirlerde imara uygunluk ve denetim çok önem arz ediyor. Sizlerin yapacağı çalışmalara da kaçak yapılaşma gibi sorunların çözümünde son derece önemli bir adım atmış olacağız. Hızlı nüfus artışından kaynaklı, yine şehirlerimizdeki iklim değişikliği ile mücadele, çevre kirliliği, kimliksiz mimari ulaşım problemleri gibi derinleşen sorunlar yaşanıyor. Tüm dünya bakılınca bu sorunlar içi çözüm arıyor. Bugün ihtiyacımız olan şey medeniyetimizin değerlerine uygun mahalle kültürünü yaşatan az katlı şehirleşmedir. TOKİ'de başlattığımız, yaptığımız mekansal planlamada hep az katlı yatay mimari projelerine dikkat ediyoruz. Bu çerçevede artık yerleşimleri yapmaya gayret ediyoruz. Denizden kot alma sürecini başlattık. Artık arazilerde en düşük kottan yine kot vermek suretiyle bina yüksekliklerinde ön görmediğimiz alanların çıkmasına müsaade etmiyoruz. Şehircilik vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda imar disiplinimizi yeniden tesis etmek zorundayız."

'Yıkım süreçlerinin takipçisi olacağız'

Ayder Yaylası'nın girişine otopark

"Denetçi sayımızı 2 bin 100'e çıkarıyoruz" diyen Kurum, denetçilerin şehirlerin deprem risklerine göre görevlendirileceğini belirtti. İstanbul'da 100'ün üzerinde imar denetçisi olacak" diyen Kurum, "Metropol ve kaçak yapılaşmayla ciddi manada mücadele eden şehirlerimizin ihtiyacına göre denetçilerimiz olacak. Ve bu denetçilerimiz imar mevzuatına, kanuna, imara aykırılık nerede varsa orada olacaklar. En son Bodrum'da olduğu gibi sizlerle birlikte kararlılıkla yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Sahada olacak, yıkım süreçlerinin takipçisi olacağız. Bu yapılaşmalara asla ve asla göz açtırmayacağız" dedi.

"Ayder'in içindeki oylun ihalesini gerçekleştiriyoruz" diyen Kurum, "Dünyada ender görünen turizm aksını oluşturacağız. Araçların Ayder'in içinde trafik oluşturmaması için Ayder'in girişinde yaklaşık 1800 kapasiteli bir otopark yapıyoruz. Bununla birlikte Ayder'in trafik yükünü almış olacağız" dedi.

'Salda Gölü çevresine tek bir çivi bile çakılmasına müsaade etmeyiz'

Özel çevre koruma bölgesi olan Salda Gölü'ne ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Kurum, "Salda'nın etrafında doğal güzelliği bozacak tüm yapıların kaldırılmasını sağladık. Bu bölge içinde hiçbir şekilde betona, asfalta herhangi bir yapılaşmaya izin vermeyecek, tek bir çivi bile çakılmasına müsaade etmeyeceğiz. Yapacağımız proje de bu çerçevede olacaktır" diye konuştu.