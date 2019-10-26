Çavuşoğlu: Almaya'dan beklentimiz, aramızdaki müttefiklik hukukuna uygun davranmasıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Almaya'dan beklentimiz aramızdaki müttefiklik hukukuna uygun davranmasıdır.

- İkili ilişkilerimize değinme imkanı bulduk. Güçlü bağlarımız var. İlişkilerimizi birçok alanda Almanya ile götürme arzusu içerisinde olduk. Bundan sonra bahsettiğimiz tüm konularda Almanya ile yakın ilişki içerisinde olma talebindeyiz.

- İş birliklerine açık bir ülkeyiz. Dayanışma içinde olmamız lazım. Yeter ki yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

- Avrupa Birliği'nin tutumu Türkiye'nini harekâtıyla ilgili siz de biliyorsunuz. Bunları tekrar ele aldık. Aramızda önemli görüş ayrılıkları var. Ciddi bir diyaloğa ihtiyacımız var. Biz bu diyalogu sürdürmek istiyoruz. Bölgede ortak sorumluluğumuz var. Türkiye'nin AB ile ilişkisi açısında ortak sorumluluklarımız var. NATO'daki müttefikliğimiz açısında da bu diyaloğumuz önemli. Şu anda bu savaşın fazlasıyla uzun sürdüğünü görüyoruz. Yine korkunç bir savaşın yaşanıp insanların acı çekmesini istemiyoruz. Bunun için hepimizin sorumluluğu var.