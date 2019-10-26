Erdoğan: 40-50 yaşında emekli mi olur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, vatandaşlarla sohbeti sırasında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu soruldu. Erdoğan'ın buna yanıtı "40-50 yaşında emekli mi olur?" oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısına katılmadan önce bir kafenin önünde oturdu.

NTV'nin aktardığına göre burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"Ne yapalım? 40 yaşında emekli mi olalım? 40 yaşında, 50 yaşında emekli mi olur? Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini ödemişse emekli olur."