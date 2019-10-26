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20:08 26 Ekim 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklamak bizim temel görevimiz

    © AA /
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset, yeni bir anlayış... Kavgadan uzak, beraber yaşamayı ilke edinmiş bir anlayış. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, inancı ne olursa olsun, inancı, kültürü, yaşam tarzı ve kimliği ne olursa olsun, herkesi kucaklamak bizim temel görevimizdir. Yeni siyaset anlayışımız budur" dedi.

    Kartal Belediyesi'nin yaptırdığı Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nın açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının tek amacının mutlu bir kent yaratmak olduğunu söyledi. 

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    Vatandaşın huzurlu olması için belediye başkanlarının ne gerekiyorsa onu yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    "Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim; 'Size oy versin vermesin hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Bütün vatandaşları kucaklayacaksınız. Herkese eşit hizmet götüreceksiniz.' Üç, şunu da söyledim, 'Kendi paranızı harcamıyorsunuz, harcadığınız para milletin parası. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz.' Diyeceksiniz ki bunu neden anlatıyorsun? Nedeni şu, yeni bir siyaset anlayışını başlatıyoruz. Yeni bir siyaset, yeni bir anlayış... Halka saygılı, hesap veren, hesap verirken de verdiği hesap dolayısıyla onur duyan, halkına güvenen yeni bir anlayış. Kavgadan uzak, beraber yaşamayı ilke edinmiş bir anlayış. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, inancı ne olursa olsun, inancı, kültürü, yaşam tarzı ve kimliği ne olursa olsun, herkesi kucaklamak bizim temel görevimizdir. Yeni siyaset anlayışımız budur".

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA /
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    Kılıçdaroğlu, kendilerine oy versin vermesin hiç kimseyi ayırmayacaklarını vurgulayarak, "Belediye başkanımız dedi ki 'Parkı açtığımız mahallede oylarımız düşük.' 'İyi ki ilk parkı orada açmışsın.' dedim. Çünkü herkes bilmeli ve görmeli ki hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Oy versin vermesin vatandaşın benim başımın üstünde yeri var" dedi. 

    Kimseye kin ve öfke duymadıklarını, siyasetin kin ve öfkeyle yapılmayacağını anlatan Kılıçdaroğlu, siyasetin vatandaşa hizmet etme sanatı olduğunu dile getirdi. 

    Vatandaşın huzur içinde yaşamasını çok önemsediklerini belirten Kılıçdaroğlu, kent meydanlarının vatandaşlar için önemine işaret etti. 

    'Başkanlarımızın görevi gülümseyen insan sayısını arttırmak'

    Kılıçdaroğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı'nın açılışını yaptıklarını söyleyerek, şöyle konuştu: 

    © AA /
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    "Açılışta baktım oradaki herkes mutlu, herkes gülümsüyor. Nereye baksa ağaç var, güzellik var, gülümseyen insanlar var. Biz gülümseyen insanların sayısını arttırdığımız sürece kentlere mutluluğu getirmiş oluruz. Belediye başkanlarımızın görevi de gülümseyen insanların sayısını arttırmaktır. Onlar bunun için çaba harcıyorlar. Gençler, iki belediye başkanımız da genç. Gençlerin enerjisi, birikimi var. 'Elektriğimiz, güçlü bir enerjimiz var.' dedi. O enerji bazılarını çarpabilir, bunu gayet iyi biliyorum ama hiç önemli değil. Önümüze hangi engelleri çıkarırlarsa çıkarsınlar, hiç kimse endişe etmesin. Aklımızla, fikrimizle, birikimimizle bütün engelleri aşacağız. Yeter ki belediye başkanlarımıza destek verin". 

    Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile partililer ve vatandaşlar katıldı. 

    Etiketler:
    İstanbul, AK Parti, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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