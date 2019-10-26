MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde YPG’lilerin taciz ve saldırılarının devam ettiği ve gerekli karşılığın verildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın-el yapımı patlayıcı temizliği yapan unsurlarımıza taciz ve saldırılar bugün de devam etti. Teröristlere gerekli karşılık verildi" denildi.

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizliği yapan unsurlarımıza taciz ve saldırılar bugün de devam etti. Teröristlere gerekli karşılık verildi.https://t.co/eljO8VPoXZ pic.twitter.com/0S5uuApkP1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2019

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