Binali Yıldırım: Bize 40 yıllık terörün faturası 1.5 trilyon dolar

İnanç Eğitim Kültür, Sosyal, Davranış ve Yardımlaşma Derneği (İNANÇDER) tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen Uluslararası Ticaret Kongresi'nin 6'ncısı 'Tek Kuşak, Tek Yol' temasıyla bu yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongreye, eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Durgun, İstanbul AK Parti 24.25.26'ncı dönem milletvekili Metin Külünk, İNANÇDER Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Necdet Külünk, İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli, akademisyenler ve iş insanları katıldı.

Kongrede, Türkiye'nin dış ticareti, ABD ve Çin ilişkilerinde Türkiye'nin parametresi, Tek Kuşak Tek Yol projesinin Türkiye'ye etkileri, Uluslararası ticarette lojistiğin önemi konuşuldu.

Kongrenin açılışında konuşan eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İGÜ'nün dünya genelinde akreditasyona sahip nadir üniversitelerden biri olduğunu söyleyerek, üniversitenin çalışmalarından dolayı Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli'ye tebriklerini ileterek başarılarının devamını diledi.

'Tek yol tek kuşak projesinin adı değişti'

Tek Yol Tek Kuşak diye başlayan projenin değiştiğini söyleyen Yıldırım, "Şu anda 'yol ve kuşak' diye değişti. Çünkü, 'tek yol tek kuşak' deyince kuzey, güney ve orta koridor var. Ülkeler arasında hoşnutsuzluk meydana geldi. O yüzden projenin adını genelleştirdiler. Tarihi İpek Yolu bir güzergahtan ibaret değil. Asırlarca doğu ile batı arasında, Avrasya Coğrafyası'nda zenginliğin göç ettiği bir güzergah olmuş. Bu güzergah tam bir yol ağıdır" diye konuştu.

'Dijital çağla dünya küresel köy haline geliyor'

2000'li yılların başında dünyanın dijital çağla tanıştığını aktaran Yıldırım, "Dijital çağın hedefi, dünyamızı küresel köy haline getirmektir. Ülkeleri birbirine daha fazla yakınlaştırmak ve küresel refahın daha adil dağılmasını sağlamak. Böylece bölgesel ve küresel huzursuzlukların ortadan kaldırılması. Hedef güzeldi ancak gerçekleşen bu olmadı. Dünyadaki servetin ve refahın gittikçe adil olmayan bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Gelişmiş batı ülkeleri sermayenin dolaşımını sağladılar ama insanların dolaşımını engellediler, malların dolaşımını kısıtladılar. Gelişmekte olan ülkelerin iş gücünü, üretim kabiliyetini sağladıkları sermayeyle sömürmeye devam ettiler. Bu da bölgesel huzursuzlukları daha da artırdı" ifadelerini kullandı.

'Dünya 4 ülkeden ibaret değil'

Dünyadaki zenginliğin batıdan doğuya kaydığını söyleyen Binali Yıldırım, "Bugün dünyada 1 yıllık 80 trilyon dolar gayri safi hasılanın yüzde 82'sini dünya nüfusunun yüzde 20'sinden az ülke alıyor. Sadece gayri safi milli hasılanın 3'te 1'inden fazlasını 4 ülke alıyor. Avrasya Coğrafyası'nda 5 milyar 200 milyon insan yaşıyor. Dünya 4 ülkeden ibaret değil. Bu coğrafyanın geleceği çok parlak. Asırlar önce göç kervanları, ipek yolu doğudan batıya giderken artık dünyadaki zenginlikler batıdan doğuya doğru kaymaya başladı. ABD'nin telaşla Çin'in üzerine gitmesinin sebebi budur" dedi.

'Bize 40 yıllık terörün faturası 1.5 trilyon dolar'

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele verdiğini hatırlayan Yıldırım, "Niye ülkemizin terör marifetiyle enerjisini azaltmak, kalkınma ve gelişme hedeflerini yavaşlatmak, geciktirmek istiyorlar. Bize 40 yıllık terörün faturası 1,5 trilyon dolar. Tabi kaybettiğimiz şehitlerimiz ayrı tutuyorum. Onların bedeli parayla,pulla ölçülecek bir şey değil. Kaynaklarımızı eğer ülkemiz için kullansaydık, yılda 4 tane İstanbul Havalimanı, 20 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 6 tane İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsü yapabilirdik. 8 tane Marmaray projesi gerçekleştirirdik" diye konuştu.