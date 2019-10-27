Vali Yerlikaya, 2016 yılında İstanbul Türk Kızılay Şube Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının "81 ilde 81 Anaokulu Projesi" adında çok hayırlı bir protokol imzaladıklarını söyledi.
İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülen İTÜ mezunu Halit Ayar'ın ismi, anaokuluna verildi https://t.co/XlQbN0qEbN pic.twitter.com/ImImHCipf0— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 27, 2019
Yerlikaya, şunları kaydetti: "Proje kapsamında 81 ilde bugüne kadar 28 anaokulu açıldı. 1,5 asırdır Kızılay ülke içinde ve tüm dünyada kimin ihtiyacı varsa inancına, dinine, ırkına, diline bakmaksızın herkese kucak açmıştır. Kızılay sadece afet değil diğer zamanlarda da yardım elini uzattığının en güzel örneğini bugün gösteriyor. İstanbul Kızılay Şube Başkanlığında bulunan Kadın Kollarındaki Kızılay Annelerimiz, boş durmadılar. Onların oluşturmuş oldukları yardım fonu hayır eli, 81 ilde, az sonra açacağımız okul gibi anaokullarını şehirlerle buluşturdular. Kızılay Anneleri Semiha Yıldırım Hanımefendi himayelerinde güzel işler başardı."
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Yıldırım: Bugün Türkiye genelinde 10 bin 700 okulda okul öncesi öğretim var
Konuşmaların ardından AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 81 ilde 81 Kızılay Anaokulu Projesi'yle ilgili bilgi verdi. Semiha Yıldırım'ın ömrünü genç yavrulara adamış bir öğretmen olduğunu anlatan Yıldırım, onun öğretmenliği sırasında böyle anaokulları olmadığını hatırlattı.
Eşinin ilk atandığı okulun yerini bir gün boyunca arayıp bulamadığını da dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: "Okulun adı var kendi yok. Sonra acele barakalardan bir sınıf oluşturuldu ve orada eğitime başlandı. 1975 yılından bahsediyorum. O günden bugüne çok şey değişti. Bugün artık yurdun her köşesi ve her yerde okullarımız, altyapısı, akıllı tahtalarıyla, interneti, bilişim sınıflarıyla yavrularımıza hizmet veriyor. 18 milyon öğrencimizi hayata hazırlıyoruz. Bununla da kalmıyor okul öncesi eğitim de eğitim müfredatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bugün Türkiye genelinde 10 bin 700 okulda okul öncesi öğretim var. Bu eğitimde de 700 bin öğrencimiz var. Bununla da kalmıyor, 21 bin 144 okulumuzda anasınıfı var, bu anasınıflarda 870 bin yavrumuz hayata hazırlanıyor, eğitim görüyor."
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Konuşmaların ardından Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Vali Yerlikaya, AK Parti Kars milletvekili Ahmet Arslan, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanı Mehmet Uğurelli, İTÜ Rektörü Mehmet Karaca, Halit Ayar'ın annesi Hanife Ayar ile babası Mehmet Ayar ve çocukların katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.
Açılışın ardından Binali ve Semiha Yıldırım ile Vali Yerlikaya, anaokulu gezdi, öğrencilerle fidan dikti.
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