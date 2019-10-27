Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: TRT'de yayınlanan programların yüzde 39'u kurum dışı yapılıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TRT kanallarında, 2018 yılında 2 milyon 648 bin 259 dakika kurum içi, 1 milyon 677 bin 939 dakika kurum dışı program yayımlandığını" belirterek, "Buna göre kurum içi yapımların yayın oranı yüzde 61, kurum dışı programların yayın oranı ise yüzde 39'dur" dedi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde, 'Kurumun bir yandan kadrolu ve tecrübeli personel sayısını azaltırken, diğer yandan sürekli dışarıdan hizmet alımı yaptığını' belirtti.

Önergesinde Sayıştay raporlarına da yer veren Kerestecioğlu, Sayıştay’ın "TRT’nin dış yapımlara 1 milyar TL harcama yaptığını belirlediğine" işaret ederek “2018 Ağustos ayında getirilen ‘teşvik ile emeklilik’ uygulamasından bir yıl önce diğer kuramlardan kaç personel TRT’ye geçirilmiş ve bu teşvikten yararlanmıştır? Bir yandan istihdam fazlası, gerekçesiyle tecrübeli TRT personeli başka birimlere gönderilirken TRT, dışarıdan hizmet alımı yoluyla son 3 yılda dışarıdan, kaç kişiden hizmet almıştır? 2012 yılından 2018 sonuna kadar TRT, kaç projesini dış yapım yoluyla gerçekleştirmiştir ve bunlara ne kadar kamu kaynağı aktarılmıştır” sorularını yöneltti.

Kerestecioğlu’nun önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TRT’ye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Programlar için farklı yöntemlere başvurulabiliyor

“Kanallarda yayımlanan programların büyük bir kısmı iç yapımlardan oluşmaktadır. Ancak özel uzmanlık gerektiren kanalların yanı sıra farklı dil ve bölgelere yayın yapan kanalların varlığı bazı programların kurum dışında yapılmasını gerekli kılmaktadır. Dünya çapında yayın yapan kurum, diğer ülkelerdeki örneklerinde olduğu gibi program temini için kurum dışı yapımlar, ortak yapımlar, lisanslamalar gibi yöntemlere de başvurabilmektedir.”

Oktay, "TRT kanallarında, 2018 yılında 2 milyon 648 bin 259 dakika kurum içi, 1 milyon 677 bin 939 dakika kurum dışı program yayımlandığını" söyledi ve "Buna göre kurum içi yapımların yayın oranı yüzde 61, kurum dışı programların yayın oranı ise yüzde 39’dur" ifadesini kullandı.

Oktay, Adana Milletvekili Kemal Peköz’ün önergesine de "Kurumdan 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 1823 kişi emekli olmuştur. Son bir yıl içerisinde kuruma 22 kişi naklen geçiş yapmıştır" yanıtını verdi.