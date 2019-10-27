Yazar Nurcan Kaya gözaltına alındı

Yazar Nurcan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.
Kaya, "İstanbul Havalimani'nda gözaltına alınıyorum. Hakkımda halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrikten tutuklama kararı varmış. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararı" ifadesini kullandı.
Istanbul havalimaninda gozaltina aliniyorum. Hakkimda halki kin ve düşmanlığa alenen tahrikten tutuklama karari varmis. Istanbul 1— Nurcan Kaya (@nurcan_kaya_) 27 октября 2019 г.
Sulh Ceza Hakimligi karari.
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