IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ABD operasyon neticesinde öldürüldüğü iddia edilirken, Twitter hesabından bir mesaj paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kalan tüm terörist liderleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi" dedi.

Fahretttin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Terörizmin her türüne ve tezahürlerine karşı müttefiklerimizle ve dostlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Kalan tüm terörist liderleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Altun'un bu açıklaması, IŞİD Lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü iddialarının ardından geldi.

We continue to work with our friends and allies against terrorism in all its forms and manifestations.



It’s time to eliminate all the remaining terrorist leaders. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 27, 2019

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'önemli bir açıklama yapacağını' duyurmuş; Trump ise, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Çok büyük bir şey oldu" demişti. Trump'ın IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyuracağı iddia edilmişti.