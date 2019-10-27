AK Partili Yılmaz: Müge Anlı tüm Zazalardan özür dilemeli

Zazaca konuşan bir kadını, 'anlaşılmayan bir dilde' konuştuğu gerekçesiyle yayından alan Müge Anlı'ya tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anlı'nın tüm Zazalar ve izleyicilerden özür dilemesi gerektiğini söyledi.

ATV’de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden telefonla bağlanan bir kadının Zazaca konuştuğu için yayından alınmasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Twitter'da Anlı'ya tepki olarak 'Zazalardan Özür Dile' şeklinde etiket açıldı.

21.10.2019 Müge Anlı programında Zazacaya sansür...



Türkçesi iyi olmayan Siverekli kadın telefonda Zazaca birşeyler söylüyor. Anında biip'leniyor. Konuk "Zazaca konuşabilir miyim?" diyor.



Müge Anlı: "Anlamadığımız bir şeyi yayına vermenin anlamı yok"



Tekrar biip'leniyor... pic.twitter.com/OFkTDQyzyw — Zazaca Sözlük (@ZazacaSozluk) 21 октября 2019 г.

​Zaza Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Alan, Zazaca'nın tarihin en eski dillerden biri olduğunu belirterek, böyle bir sansürün kabul edilemez olduğunu söyledi.

'Tüm ana diller gibi Zazaca da ana sütü kadar helaldir'

Eski bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Anlı'ya 'özür dile çağrısı' yaptı.

"Birliğe ve kardeşliğe güçlü vurgu yapmamız gereken bir zamanda, farklılıkları çatışma sebebi yapmamalıyız" diyen Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

1/ Tüm ana diller gibi Zazaca da ana sütü kadar helaldir. Ayrıca, yapılan reformlarla tek parti ve darbe dönemlerinden kalma yasaklar kalkmış, yayın, tv, okullarda seçmeli ders, üniversitede enstitü ve yüksek lisans programları gibi pek çok adım atılmıştır. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) 27 октября 2019 г.

​Tüm ana diller gibi Zazaca da ana sütü kadar helaldir. Ayrıca, yapılan reformlarla tek parti ve darbe dönemlerinden kalma yasaklar kalkmış, yayın, tv, okullarda seçmeli ders, üniversitede enstitü ve yüksek lisans programları gibi pek çok adım atılmıştır.

2/ Ayrıca, diller sadece o dili konuşanların varlığı değildir.



Diller, Yaradanın ayetleri ve tüm insanlığın ortak mirası olup, herkes tarafından korunmalıdır.



Bir dili bilmemeniz o dili bilinmeyen bir dil yapmaz, sadece sizin o dili bilmediğiniz anlamına gelir. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) 27 октября 2019 г.

​Ayrıca, diller sadece o dili konuşanların varlığı değildir. Diller, Yaradanın ayetleri ve tüm insanlığın ortak mirası olup, herkes tarafından korunmalıdır. Bir dili bilmemeniz o dili bilinmeyen bir dil yapmaz, sadece sizin o dili bilmediğiniz anlamına gelir.

3/ Bu tespitler ışığında; sunduğu programa Siverek’ten bağlanan ve Zazaca konuşan izleyiciyi yayından kesen ve anlaşılma imkanı olmayan bir dile müsade etmeyeceğini ifade eden Müge Anlı özür dilemelidir. Sadece ilgili şahıstan veya Zazalardan değil, tüm izleyicilerinden. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) 27 октября 2019 г.

​Bu tespitler ışığında; sunduğu programa Siverek’ten bağlanan ve Zazaca konuşan izleyiciyi yayından kesen ve anlaşılma imkanı olmayan bir dile müsade etmeyeceğini ifade eden Müge Anlı özür dilemelidir. Sadece ilgili şahıstan veya Zazalardan değil, tüm izleyicilerinden.

4/ Birliğe ve kardeşliğe güçlü vurgu yapmamız gereken bir zamanda, farklılıkları çatışma sebebi yapmamalıyız. Aynı milletin fertleri olarak, demokratik bir ortamda farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüp, daha güçlü kardeşlik ve vatandaşlık bağlarıyla geleceğe yürümeliyiz. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) 27 октября 2019 г.

​Birliğe ve kardeşliğe güçlü vurgu yapmamız gereken bir zamanda, farklılıkları çatışma sebebi yapmamalıyız. Aynı milletin fertleri olarak, demokratik bir ortamda farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüp, daha güçlü kardeşlik ve vatandaşlık bağlarıyla geleceğe yürümeliyiz."