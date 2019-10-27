Altun: ABD’nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti olarak NATO müttefikimiz ABD’nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk" dedi.

Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, IŞİD Lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmasının ardından Reuters haber ajansına bir açıklama yaptı.

Altun, "DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyon’un bir üyesi olarak dost ve müttefiklerimizle birlikte teröristleri yenilgiye uğratmak için çok çalıştık. Terörle mücadelemiz sırasında babalarımızı, annelerimizi ve evlatlarımızı şehit verdik. Bugün Ebubekir el Bağdadi’nin sivil kurbanlarının yanı sıra, dünyanın DEAŞ teröründen korumak için hayatlarını feda eden kahraman askerlerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

"NATO müttefikimiz ABD’nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk" diyen Altun, şöyle devam etti; "Teröristlerin önüne set çeken Türkiye, bundan sonra da terörün her türlüsüyle mücadele etmek için ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliğini sürdürecektir. Güçlerimizi birleştirmenin ve bölgemizde faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini yenilgiye uğratmanın zamanı gelmiştir.”