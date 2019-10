Türk Dışişleri'nden Yunanistan'a göçmen tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan’dan 2018 yılında 11 bin 867, 2019 yılının ilk on ayında 25 bin 404 düzensiz göçmen ülkemize itilmiştir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen göçmenlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yunanistan, düzensiz göçmenlerin ülkemize Yunan makamları eliyle itilmesi durumunu inkar etse de, sınırımızda Yunan görevliler eliyle gerçekleştirilen düzensiz göçmenlerin geri itilmesi olayları hem denizde hem de karada devam etmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan’dan 2018 yılında 11 bin 867, 2019 yılının ilk on ayında 25 bin 404 düzensiz göçmen ülkemize itilmiştir. Geri itilen göçmenlerle yapılan mülakatlardan, bu kişilerin Yunan görevliler tarafından yakalandıktan sonra şahsi eşyalarına el konularak hiçbir resmi işlem uygulanmadan, birçok olayda kabul edilemez muamelelere maruz bırakılıp darp edilerek ve Yunan görevlilerin refakati eşliğinde sınırlarımıza itildiği belirlenmiştir. Yunan görevlilerin geri itme uygulamalarına ilişkin elimizde her türlü görüntü, fotoğraf, belge ve geri itilmiş kişilerin ifadeleri mevcuttur. Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı geri itme faaliyetleri, Avrupa Konseyi raporlarında da kayıtlıdır. Avrupa Konseyi, Yunanistan’dan uluslararası hukuka aykırı söz konusu geri itme faaliyetlerinin durdurulmasını ve bu olayların araştırılmasını istemiştir. Yunan makamlarının, ilgili birimlerimizce ve Avrupa Konseyi tarafından tespit edilmiş uluslararası hukuka aykırı geri itmeleri inkar etmesi sahadaki gerçeği değiştirmemektedir. Yeni Yunan hükümetini, elimizde her türlü bilgisi ve belgesi bulunan ve Avrupa Konseyi tarafından da tespit edilmiş geri itme vakalarını inkar etmek yerine, uluslararası hukuka aykırı olan bu politikasını düzeltmek üzere çalışmaya davet ediyoruz."