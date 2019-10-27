MSB'den Bağdadi açıklaması: Operasyon öncesi askeri makamlar bilgi alışverişi yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, ABD’nin dün gece Suriye-Türkiye sınırında düzenlediği ve IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin öldürüldüğü öne sürülen operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Hem İngilizce hem Türkçe olarak yapılan paylaşımda, "ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur" denildi.
ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2019
Reuters ajansına konuşan bir Türk yetkiliyse, TSK’ye Amerikan operasyonu hakkında önceden bilgi verildiğini belirterek, Bağdadi’nin olay yerine yaklaşık 48 saat önce geldiğini söyledi.
Operasyon haberini dünyaya duyuran Amerikan dergisi Newsweek, Türkiye’ye bilgi verilmediğini öne sürmüştü. İddia bir Pentagon yetkilisine dayandırılmıştı.
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