Dilipak: Makam sahibi yaptıklarımız çalıyor, yalan söylüyor ve zina ediyorlar

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında "Makam sahibi yaptıklarımız çalıyor, yalan söylüyor ve zina ediyor. İlahlık ve Rablik taslıyorlar" dedi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Ey insan' başlıklı bugünkü yazısında "Yecüc-Mecüc’ün akrabaları nefsimize hulul ediyorlar. Beynimiz ve kalbimizin kapısı zorlanıyor. Piyasa ve mektep işgal ediliyor. Yeni bir mitolojik döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Dilipak ayrıca, "Makam sahibi yaptıklarımız çalıyor, yalan söylüyor ve zina ediyorlar. İlahlık ve Rablik taslıyorlar. Hırsız malın tamamını götürüyor, rüşvet alan politikacı, bürokrat, bir bostan karşılığı bir bağı satıyor, müftü efendi bunun hükmü nedir, bana söyler misiniz?" dedi.

"Cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir" diye Dilipak yazısında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Harama dalanlar kumar da oynar, fuhuş da yapar. O özel jetlerle kimler, nereye, niçin gidiyor, ne taşıyorlar, neredeyse her hafta hatta haftada birkaç gün! Lanet olsun bu milletin malını gasp eden, çalanlara ve onlara alkış dağıtan, onları koruyup kollayanlara!

Kendine göre bahanesi olanlar, 'iyi niyet' yalanlarının arkasına saklanıp, 'bağışlanma' hayali kuranlara da bir çift sözüm var:

Unutmayın, Cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir"