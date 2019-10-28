TBB'de olağanüstü kongre çıkmazı

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 10 baro yönetiminin Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) olağanüstü genel kurula çağırma hamlesi 'şekil şartı'na takıldı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, barolar tarafından 'eksen kayması' yaşamakla suçlanan Başkan Metin Feyzioğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki adli yıl açılış törenine katılması sonrasında TBB’de olağanüstü kongre toplantısı gündeme geldi.

Bu süreçte İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bursa, Aydın ve Van baro yönetimleri, TBB’nin 'seçimli olağaüstü genel kurula götürülmesi' için ayrı ayrı karar aldı. Bu kapsamda barolar, aldıkları kararları gereği için TBB Yönetim Kurulu’na gönderdi.

Alınan bilgiye göre TBB Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurul taleplerini 'usulü' gerekçesiyle reddetti. Gerekçe olarak, yönetim kurulu toplantısının yapıldığı tarihte TBB’ye gerekli olan 10 baro yönetimi kararının ulaşmaması gösterildi.

'Karar oybirliğiyle alındı'

TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin, konuya ilişkin Antalya Barosu Başkanlığı'na verdiği 'olumsuz' yanıtta, kararın oybirliğiyle alındığına vurgu yaptı. 10 baronun, bu süreçte güncel tarihli yeni karar alıp bunu kasım ayının ilk haftasında TBB’ye göndereceği öğrenildi.

Böylece TBB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığında, önlerine yasanın şart koştuğu 10 sayısının olacağı ve 'olağanüstü genel kurula gitmek zorunda kalabileceği 'belirtildi.