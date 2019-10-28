Ankara'da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD ile iltisaklı oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda IŞİD ile iltisaklı 20 şüphelinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.

Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde Ankara'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 20 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri belirtildi.