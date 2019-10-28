Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Şahin de o kadar teröristtir

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Şahin de o kadar teröristtir" açıklamasında bulundu.

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