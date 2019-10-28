Eski Kadıköy Emniyet Müdürü hakkında dava: Fuhuş örgütüne yardım

İhbarda, Fenerbahçe VIP Marina Sauna isimli yerde fuhuş yapıldığı, buranın tahliyesine karar verildiği ve kapatıldığı, ancak Kadıköy Emniyet Müdürü değişince yerine gelen İbrahim isimli müdürün yanında getirdiği "Muttalip" isimli memur ile Hakan Ato isimli şahısla pazarlık yaptıkları, saunanın yeniden çalışmaya başladığı kaydedildi.
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, saunada çalışan 'Nehir' kod adlı Çiğdem B. isimli bayanın işlem yapmaya gelen memurları sürülmekle tehdit ettiği, görevlilere İbrahim müdürle ilişkisinin olduğunu söylediği belirtildi. Araştırmalar neticesinde 'İbrahim' olarak bahsedilen kişinin o dönem Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan İbrahim Kocaoğlu olduğu vurgulandı.
Baskınlar bertaraf edildi
Şüphelilerden Çiğdem B.'nin Hakan Ato'nun talimatıyla Kocaoğlu ile farklı yer ve zamanlarda görüşerek para, telefon ya da kadın temini şeklinde rüşvet verdikleri kaydedildi. Bu şekilde herhangi bir sorunla karşılaşmadan çalışma ortamı oluşturdukları, zaman zaman da bu yerlerle ilgili yapılan denetimlerde kolluk görevlileri ile irtibat kurularak önceden bilgi almak suretiyle bertaraf edilmesinin sağlandığı belirtildi. Hakan Ato, ifadesinde Kocaoğlu'na verilecek 50 bin lira, 3 adet IPhone telefon ve haftalık 7 bin 500 lira karşılığında masaj salonlarının faaliyetlerine devam edilmesi konusunda mutabık kalındığını anlattı.
Suçlamaları reddetti
Kocaoğlu, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.
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