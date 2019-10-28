Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak'ın oğlu İYİ Parti'ye geçti

Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın 2011’deki ölümünün ardından 2016’ya kadar iki dönem Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Kamalak’ın avukat oğlu Muhammet Furkan Kamalak, İYİ Parti’ye geçti.

Oğul Kamalak 27. dönem seçimlerinde Saadet Partisi’nin Ankara 2. bölge 4. sıra milletvekili adayıydı.

Yeni Akit'ten Sezai Erhan'ın haberine göre Saadet Partisi hakkında olumsuz konuşmanın yanlış olacağını belirten Kamalak, “İçinde doğup, büyümüş olduğum parti hakkında olumsuz konuşmak veya nedenleri ortaya sermek tabiki yanlış ve yakışıksız olacaktır. Ancak söyleyebileceğim tek şey bu ülke için gerçekten birşeyler yapabilmek tüm uğraşım” ifadelerini kullandı.

'Bir şeylerin gerçekten kararlı, istikrarlı bir şekilde mücadele edenlerle olacağını gördüm'

Saadet Partisi'nden milletvekili adayı olmasına rağmen neden İYİ Parti’ye geçtiğine yönelik değerlendirmede bulunan Kamalak, “Ancak yanlış olduğunu düşündüğüm bir takım şeylerden sonra bir şeylerin gerçekten kararlı, istikrarlı bir şekilde mücadele edenlerle olacağını gördüm” dedi.