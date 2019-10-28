CHP'li Tanal'dan Burhan Kuzu'ya yalanlama

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti'nin kurucularından Burhan Kuzu'nun Akit Tv'de kendisi ile ilgili kullandığı ifadelere yanıt verdi.

AK Partili Burhan Kuzu Akit Tv'de katıldığı programda CHP'li Mahmut Tanal'ın öğrencisi olduğunu iddia etmiş ve Tanal için 'fabrika hatası' ifadesini kullanmıştı.

Tanal, Kuzu'ya Twitter üzerinden yanıt verdi. Tanal, Kuzu'nun konuşmasından ilgili bölümünü "Burhan Kuzu, İstanbul Hukuk'tayken öğrencisi olduğumu iddia etmiş, 'Fabrika hatası' diyerek laf atmış. Burhan Kuzu, hocamız filan değildi. Anayasa Hukuku dersi hocamız, Prof. Dr. Selçuk Özçelik’ti. Kuzu, Hocamızın asistanıydı, çantasını taşırdı" notuyla paylaştı.

1- Akit TV’ye çıkan @BurhanKuzu, İstanbul Hukuk'tayken öğrencisi olduğumu iddia etmiş, “Fabrika hatası” diyerek laf atmış. #BurhanKuzu, hocamız filan değildi. Anayasa Hukuku dersi hocamız, Prof. Dr. Selçuk Özçelik’ti. Kuzu, Hocamızın asistanıydı, çantasını taşırdı. pic.twitter.com/u91V4DMU3q — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) October 28, 2019

​Tanal paylaşımının devamında da şunları yazdı:

"Prof. Dr. Selçuk Özçelik, dersimize girerdi. Burhan Kuzu da Hocamızın yanına gelirdi, bizim gibi konuları öğreniyordu. Rahmetli Kamer Genç’in deyimiyle bakan olamayan Bay Kuzu, sağa sola sataşarak, doğruları söylemeyerek gündemde kalma derdinde. Keşke çantacı olarak kalsaydı."

2- Prof. Dr. Selçuk Özçelik, dersimize girerdi. #BurhanKuzu da Hocamızın yanına gelirdi, bizim gibi konuları öğreniyordu. Rahmetli Kamer Genç’in deyimiyle bakan olamayan Bay Kuzu, sağa sola sataşarak, doğruları söylemeyerek gündemde kalma derdinde. Keşke çantacı olarak kalsaydı.. — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) October 28, 2019

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