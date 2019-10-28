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12:55 28 Ekim 2019
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    Akar'dan 29 Ekim mesajı: Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek

    © AA / Arif Akdoğan
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin olarak yayınladığı mesajında "Mücadelemiz; en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece-gündüz,  yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde devam edecektir" ifadesini kullandı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın resmi internet sitesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin olarak bir mesaj yayınladı.

    "Bugün, asil milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatanı, bayrağı, millî ve manevi değerleri uğruna bin bir fedakârlık ve kahramanlıkla verdiği Milli Mücadele sonunda kurulan Cumhuriyet’imizin 96’ncı yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz" diye sözlerine başlayan Akar, şöyle devam etti:

    Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Türk askerler
    © DHA /
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    "Asil milletimiz; tarihimiz boyunca karşılaştığı tüm zorlukları kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış,  1923’te ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.’ ilkesi üzerine kurduğu Cumhuriyet’imizi ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak’ azmiyle bugünlere taşımıştır.

    'Yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz'

    Bizler de atalarımızdan aldığımız ilhamla genç ve dinamik nüfusu, büyüyen ekonomisi, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla Türkiye Cumhuriyetini geleceğe güvenle taşımak için yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz.

    Bu kapsamda başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi!’ anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz.

    ​Mücadelemiz; en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece-gündüz,  yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde devam edecektir.  

    Bu azim ve kararlılıkla Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı ile DEAŞ ve PKK/KCK/PYD/YPG varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine, topraklarına dönüşlerini gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

    'Harekat, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapılmıştır'

    Harekât; ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM Sözleşmesinin 51’inci Maddesinde yer alan ‘Meşru Müdafaa Hakkı’ çerçevesinde yapılmıştır.

    Hedefimizde sadece, adı değişse de birbirinden farkı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemeyi amaç edinen PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri bulunmaktadır.

    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile bölge halkını zalim, cani terör örgütlerinin zulmünden kurtaran kahraman ve fedakâr Mehmetçik, Fırat’ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısındadır.

    © Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
    Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı alanında keşif gözetleme yapan unsurlarımıza saldırı oldu
    Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr evlatları; yedi iklim, üç kıtaya barış, huzur, adalet ve istikrar götüren atalarımız gibi hem bölgemize hem de dünya barışına katkı sağlamaya devam edecektir.   

    Bu vesileyle harekâta katılan silah arkadaşlarımı kahramanlık ve fedakârlıklarından dolayı kutluyor, her birini alınlarından öpüyorum.

    'Şehitlerimizin, gazilerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık'

    Harekât sırasında şehadet mertebesine ulaşan başta kahraman ve fedakâr silah arkadaşlarımız olmak üzere asker-sivil tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

    Her zaman ifade ettiğimiz gibi bugüne kadar şehitlerimizin, gazilerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız; sevdiklerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, soracağız.

    Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerimizin yanı sıra Kıbrıs ve çevresi dâhil, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de azim ve kararlılıkla korumaktayız.  

    Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde, kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz.

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı
    © AA /
    Dışişleri Bakanlığı: AP'nin Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu reddediyoruz
    Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve asker-sivil tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

    Şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla yürüten kahraman silah arkadaşlarıma sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız başarılı görevler diliyor, asil milletimizin ve sivil-asker tüm mensuplarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerle kutluyorum."

    Etiketler:
    Barış Pınarı Harekatı, Mustafa Kemal Atatürk, kutlama, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim, Terörist, Terör, Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar
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