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12:55 28 Ekim 2019
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    MHP'li başkan işe geç gelenleri binaya almadı

    © İHA / YASİN ERDEM
    Türkiye
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    MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, işe geç gelen memur ve işçileri belediyeye almayarak kapıları kapattı.

    Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, işe geç gelen memur ve işçileri belediyeye almayarak kapıları kapattı.

    İHA'da yer alan habere göre, sabah saat 07.30’da mesaiye gelen Vergili, giriş kapısında işçi ve memurların girişlerini takip etti.

    sahibi tarafından sevilen kedi
    © AFP 2019 / ATTILA KISBENEDEK
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    Saat 08.30’u geçtikten sonra işe gelen işçi ve memurları belediye binasına almayan Vergili, güvenlikçilere de kapıları kapattırdı.

    Güvenlikçilerin kendilerini içeri alamayacağını memur ve işçiler ise neye uğradıklarını şaşırdı.

    Başkanı Vergili, daha önce defalarca birim müdürlerini sözlü olarak uyardığını ancak buna riayet edilmediğinden böyle bir uygulamaya gittiğini söyledi.

    'Uyarımı yaptım, ciddiye alınmadı'

    İş adamı olduğunu ve iş hayatına 18 yaşında başladığını söyleyen Vergili, "18 yaşından bu tarafa kendime göre iş hayatımda belirli prensiplerim var. Sürekli olarak işçi ve memurun hatasını aramak gibi tutkum yok. Defalarca kendilerini ikaz ederek uyardım, mesai saatlerine dikkat edilmesi noktasında. Bir düzensizliğin olduğunu zaten hem görüyoruz hem de işe geliş gidişlerde yaptığım takiplerde pek hoş olmayan bir durumla karşı karşıya olduğumu görüyordum. Geçen hafta bütün birim müdürlerine gerekli uyarıları yaptım. Ciddiye alınmadı. Bundan sonra belirli bir saatten sonra gelen memur ve işçilerin iş yerine girişini yasakladım ve haklarında gerekli işlemleri yapacağım. Vatandaşın problemi olmaz. Ben her türlü yetkiye sahibim ve onları mağdur etmeyiz"dedi.

    'Kimsenin sözlü uyarılarla bir şey anladığı yok'

    Belediyeye sabah 07.30’da geldiğini de kaydeden Başkan Vergili, "Sürekli böyle bir baskı kurma niyetinde değilim. Aslında bildiğim kadarıyla resmi olarak 08.00’da iş başının başlaması lazım. Valilikteki uygulamanın aynısını almışlar 08.30 diye. 08.30’dan sonra 10 dakika bekledim. Belediye gelen arkadaşlar girdi, diğerlerinin girişine izin vermedim. Bu uygulama sürekli olarak devam edecek. Demek ki böyle disiplinli bir uygulama gerekliymiş. Kimsenin sözlü uyarılarla bir şey anladığı yok" diye konuştu.

    Etiketler:
    İşçi, Memur, MHP, Karabük, Rafet Vergili
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