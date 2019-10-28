Saadet Partisi'nden Trump'a mektup: Biz size aynı dilden cevap veremeyiz, tarihi bile olmayan bir devletsiniz

Saadet Partisi tarafından ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilen mektupta "Biz size aynı dilden cevap veremeyiz. Biz sizinle, aynı dili konuşamayız. Buna medeniyetimiz müsaade etmez. Ancak Erbakan Hocamızın talebeleri olarak da böyle bir saygısızlık karşısında, asla susup oturamayız. Siz, tarihi bile olmayan bir devletsiniz" dendi.
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan'a yönelik kaleme aldığı mektup nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.
Partisi tarafından yazılmış mektubu Trump'a gönderen Sevim, bu metni Sirkeci Büyük Postane önünde basınla da paylaştı:
Bugüne kadar "Bana ne Amerika'dan" diyen bir ses beklediklerini belirten Sevim, "Fakat o sesi duyamadık, biz Trump'ın başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 82 milyon halkımızı aşağılayan bu mektubuna cevap vermek için burada toplandık" dedi.
Sevim, daha sonra mektupta yer alan şu ifadeleri okudu:
"Sayın Başkan duyduk ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı nezdinde necip halkımıza karşı kabul edilemez ifadeler kullanmışınız. Elin terörist başına general demiş, Cumhurbaşkanımız ile aynı mektupta zikretmişsiniz. Mektubunuzda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına karşı küstahça ifadelere yer vermişsiniz. Biz size aynı dilden cevap veremeyiz. Biz sizinle, aynı dili konuşamayız. Buna medeniyetimiz müsaade etmez.
Ancak Erbakan Hocamızın talebeleri olarak da böyle bir saygısızlık karşısında, asla susup oturamayız. Siz, tarihi bile olmayan bir devletsiniz. Bizim ise şanlı bir tarihimiz var. Haktan ve mazlumdan yana nice kahramanlıkları barındıran mazimiz var. Biz, mesele mukaddesat olduğunda tüm farklı düşüncelerimizi bir kenara bırakırız. Milletçe bir olur, 82 milyon tek yürekte atarız. Bütün ümmet bir olur, gereken neyse onu yaparız. Bilmiyorsanız, açın tarih kitaplarını. Okuyun ve öğrenin. Öğrenin ki, bir daha böyle bir şey yapmayı aklınızın ucundan dahi geçiremeyin. Bilin ve unutmayın. Bu aziz millete kovboyluk sökmez."
Saadet Partisi teşkilat mensupları da Trump'a tepki için döviz ve pankartlarla açıklamaya destek verdi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)