İstanbul’da 29 Ekim kutlamaları iki gün sürecek: Konserler Sultanahmet'te

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ilk defa iki gün boyunca kent geneline yayılan etkinliklerle kutllayacak. Bu akşam düzenlenecek konserlerde Şevval Sam, Fahir Atakoğlu, Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Magma Filarmoni Korosu eşliğinde Athena sahne alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla ilk tören bugün Taksim Meydanı’nda yapıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koyma töreni, bugün saat 13:00’te başladı.

Saat 14:30’da, Ayasofya Meydanı’nda ‘İstanbul ve Atatürk Konulu Fotoğraf Sergisi Açılışı’ yapılacak. Akşam saat 20:00’de Sultanahmet Meydanı’nda başlayacak konserlerde Şevval Sam, Fahir Atakoğlu, Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Magma Filarmoni Korosu eşliğinde Athena sahne alacak.

Bu etkinliklere İmamoğlu’nun da katılması bekleniyor.

29 Ekim'de İmamoğlu Üsküdar'da

Kutlamaların ikinci günü 29 Ekim’de ise İBB başkanı, Üsküdar Meydanı’nda halka hitap ederek bayramı kutlayacak.

DJ performansıyla başlayacak Üsküdar programı İBB Kent Orkestrası’nın konseriyle devam edecek. Sanatçı Ali Atay’ın sahneye çıkacağı etkinlikte, dans performansları da sergilenecek.

İstanbul Boğazı’nda deniz yüzeyinde su, ışık, lazer ve pyro gösterisi; Kız Kulesi açıklarında havai fişek gösterisi yapılacak. Galata Kulesi ise 28 Ekim’de olduğu gibi 29 Ekim’de de Türk bayrağına bürünecek.

Adalar’da kutlamaların adresi, Golden Horn Brass nefesli beşlisi konseri eşliğinde Büyükada sahili olacak. Ayrıca Tuzla’da Gece Yolcuları, Ümraniye Meydanı’nda Fettah Can, Sancaktepe’de Elif Buse Doğan, Güngören’de Resul Dindar, Çatalca’da Gökçe, Eyüpsultan’da Fatih Erkoç, Bakırköy’de ise Balık Ayhan, Fasa Fisa Orkestrası ve Dans Ekibi sahneye çıkacak.