İstanbul’da 29 Ekim kutlamaları iki gün sürecek: Konserler Sultanahmet'te

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla ilk tören bugün Taksim Meydanı’nda yapıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koyma töreni, bugün saat 13:00’te başladı.
Bu etkinliklere İmamoğlu’nun da katılması bekleniyor.
29 Ekim'de İmamoğlu Üsküdar'da
Kutlamaların ikinci günü 29 Ekim’de ise İBB başkanı, Üsküdar Meydanı’nda halka hitap ederek bayramı kutlayacak.
DJ performansıyla başlayacak Üsküdar programı İBB Kent Orkestrası’nın konseriyle devam edecek. Sanatçı Ali Atay’ın sahneye çıkacağı etkinlikte, dans performansları da sergilenecek.
Adalar’da kutlamaların adresi, Golden Horn Brass nefesli beşlisi konseri eşliğinde Büyükada sahili olacak. Ayrıca Tuzla’da Gece Yolcuları, Ümraniye Meydanı’nda Fettah Can, Sancaktepe’de Elif Buse Doğan, Güngören’de Resul Dindar, Çatalca’da Gökçe, Eyüpsultan’da Fatih Erkoç, Bakırköy’de ise Balık Ayhan, Fasa Fisa Orkestrası ve Dans Ekibi sahneye çıkacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)