30 CHP Parti Meclisi üyesine 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası

CHP Parti Meclisi üyesi 30 kişi hakkında, 15 Temmuz sonrası imza attıkları bildiriyle ilgili olarak 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla dava açıldı.

CHP, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrasında bir bildiri yayınlamış, AK Parti’nin FETÖ ile mücadele etmediği ve ‘yandaşlarını koruduğu’ yönünde iddialarda bulunmuştu.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, bildiride 60 kişilik CHP Parti Meclisi üyelerinin tamamının imzası bulunuyor. Ancak PM üyelerinin 30’u milletvekili olduğu için dokunulmazlık nedeniyle haklarında dava açılamıyor, fezleke düzenlenebiliyor. PM’nin milletvekili olan üyeleri hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlenip TBMM'ye gönderilecek.

Toplu değil tek tek dava açıldı

CHP, bu davaları izlemesi için PM üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Ömer Koçak’ı görevlendirildi. İlk dava eski PM üyesi ve eski milletvekili Mehmet Tüm hakkında.

CHP Parti meclisini

15 Temmuz Darbe girişimi sonrası yayınladığı bildiri için

CHP Parti Meclisi üyelerine

Tek tek

“Cumhurbaşkanına hakaret “ suçlamasıyla dava açıldı.

İlk dava 31 Ekim’de Ankara’da

Bana açıldı. Tüm dostlarımızı bu davaya destek olmaya çağırıyorum.

dava hepimizin — Mehmet Tüm (@mehmettumnet) October 27, 2019

Davanın ilk duruşması 31 Ekim günü Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. CHP avukatları ilk duruşmada, PM üyelerine tek tek dava açıldığı ve davanın toplu yürütülmediği konusunda itirazda bulunacak.

'Yargı silah olarak kullanılıyor'​

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili olarak “Bizi yıldırıp korkutacaklarını zannediyorlar ama yanılıyorlar. Biz doğruları söylemeye ve demokrasi mücadelesine devam edeceğiz” değerlendirmesi yaptı.