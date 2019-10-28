30 CHP Parti Meclisi üyesine 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, bildiride 60 kişilik CHP Parti Meclisi üyelerinin tamamının imzası bulunuyor. Ancak PM üyelerinin 30’u milletvekili olduğu için dokunulmazlık nedeniyle haklarında dava açılamıyor, fezleke düzenlenebiliyor. PM’nin milletvekili olan üyeleri hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlenip TBMM'ye gönderilecek.
Toplu değil tek tek dava açıldı
CHP, bu davaları izlemesi için PM üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Ömer Koçak’ı görevlendirildi. İlk dava eski PM üyesi ve eski milletvekili Mehmet Tüm hakkında.
CHP Parti meclisini— Mehmet Tüm (@mehmettumnet) October 27, 2019
15 Temmuz Darbe girişimi sonrası yayınladığı bildiri için
CHP Parti Meclisi üyelerine
Tek tek
“Cumhurbaşkanına hakaret “ suçlamasıyla dava açıldı.
İlk dava 31 Ekim’de Ankara’da
Bana açıldı. Tüm dostlarımızı bu davaya destek olmaya çağırıyorum.
dava hepimizin
Davanın ilk duruşması 31 Ekim günü Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. CHP avukatları ilk duruşmada, PM üyelerine tek tek dava açıldığı ve davanın toplu yürütülmediği konusunda itirazda bulunacak.
'Yargı silah olarak kullanılıyor'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili olarak “Bizi yıldırıp korkutacaklarını zannediyorlar ama yanılıyorlar. Biz doğruları söylemeye ve demokrasi mücadelesine devam edeceğiz” değerlendirmesi yaptı.
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