Adıyamanlılar ile Malatyalılar arasında sınır kavgası: 5 yaralı

Adıyaman'a sınır olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk mahallesindeki yaylada, geçen hafta bölgenin kendi sınırlarında olduğunu iddia eden Adıyamanlılar ile Malatyalılar arasında kavga çıktı, 5 kişi yaralandı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Malatya ile Adıyaman arasında bulunan ve yıllardır ortak kullanılan yayla, Malatyalı ailelerin yaylanın kendisine ait olduğunu ileri sürerek yol açmak istemesiyle sınır kavgasına neden oldu.

Yeşilyurt ilçesinin Kozluk mahallesinde bulunan yaylada, Malatyalılar tarafından yol çalışması başlatıldı.

Yaylaya, çalışmalar sırasında geçen hafta yaklaşık 100 kişilik Adıyamanlı grup, bölgenin kendi illeri sınırında kaldığını savundu ve yol yapımının durdurulmasını istedi.

Bölgeye jandarma sevk edildi

Adıyaman'dan gelen kalabalık, iddiaya göre yol çalışmalarını yürüten kişilere saldırdı. Sınır yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olayın ardından Kozluk mahallesinin sakinleri, saldırganlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşananların ardından Malatyalılar, eylem yaparak yetkililerden yardım istedi.

Sınırın Malatya tarafında bulunan mahalle sakinleri Yeşilyurt Belediyesi'nden destek isteyip yaylaya yol talebinde bulundu.

Malatyalılar, Yeşilyurt ilçesi ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi sınırında bulunan yaylanın İsmet İnönü döneminde kendilerine verildiğini dile getirdi. Olayın daha da büyümeden yetkiler tarafından sınırın belirlenmesiyle, bu tartışmaya son verilmesini isteyen Malatyalı grup için bölgeye çok sayıda jandarma sevk edilerek, güvenlik önlemi alındı.