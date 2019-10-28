Çekmeköy’de ilkokulda tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

Çekmeköy’de bir ilkokulda çekildiği belirtilen ve öğrencilerin üzeride 'besmele' yazılı kağıtlara bastığı görülen görüntülerle ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Çekmeköy’de bir ilkokulda çekildiği belirtilen ve öğrencilerin üzerinde 'besmele', 'peygamber' gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine bastığı görülen görüntüler sosyal medyada tepki gördü.

Bunun üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İlkokulda tepki çeken görüntülere bakanlıktan soruşturmahttps://t.co/hv55dQjkqE pic.twitter.com/07RleTvOCH — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 28, 2019

​İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çekmeköy ilkokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi esnasında çekilen ve yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili olarak 28.10.2019 tarihinde müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır" denildi.

Görüntülerin sosyal medayada yayılmasının ardından polis ekipleri de okulda inceleme yapmıştı.