HDP'li 2 vekile 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma

HDP Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydeniz ile Remzi Tosun hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'li milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Remziye Tosun hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
HDP Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydeniz ile Remzi Tosun hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.
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