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19:00 28 Ekim 2019
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    Çelik: ABD uçakları Fırat Kalkanı bölgesinden uçuş yaptı

    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bağdadi'nin ölümüne ilişkin operasyonda ABD uçaklarının Fırat Kalkanı bölgesinden uçuş yaptığını belirtti. Çelik ayrıca, "Bağdadi'nin öldürülmesi söz konusuyken bir başka terör örgütünün sözde liderinin ABD'ye davet edilmesinin terörle mücadele konusunda ne kadar büyük bir çelişki oluşturduğunun altını çiziyoruz" dedi.

    AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çelik, ABD'nin IŞİD lideri Bağdadi'ye yönelik düzenlediği operasyonda Türkiye ile koordinasyon içerisinde olduğunu vurguladı. 

    Çelik, Türkiye'nin teröre karşı her zaman mücadele içerisinde olduğunu belirterek 'tıpkı DAEŞ'e yapıldığı gibi PYD/YPG/PKK'ya karşı da önlemlerin alınması gerektiğini' belirtti.

    Çelik ayrıca, PYD-YPG'nin Bağdadi'ye ilişkin istihbarata sahip olduğu iddialarına da "Terör örgütü madem bu kadar istihbarata sahipti, peki neden Barış Pınarı Harekatı'ndan önce bu olmadı?" ifadelerini kullandı. 

    Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

    - Önemli bir gelişme meydana geldi ABD Başkanı DAEŞ terör örgütünün öldürüldüğünü açıkladı. DAEŞ ülkemize en çok zarar veren terör örgütlerden biri.

    - Türkiye ABD ile yüksek bir koordinasyon içerisinde olmuştur. TSK gerekli koordinasyonu sağlamıştır. ABD uçakları Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden uçuş yaptı. 

    - Bir terör örgütü liderinin öldürülmesi söz konusuyken bir başka terör örgütünün sözde liderinin ABD'ye davet edilmesinin terörle mücadele konusunda ne kadar büyük bir çelişki oluşturduğunun altını çiziyoruz

    - Barış Pınarı Harekatı başladığından herkes bunun DAEŞ'la mücadeleyi sekteye uğratacağını söylüyorsu ama görüldüğü gibi kısa bir süre sonra DEAŞ liderinin bertaraf edilmesi mümkün olmuştur. 

    - Fırak Kalkanı Harekatı'nda DAEŞ'la göğüs göğüse mücadele eden NATO ülkesi Türkiye'dir. 

    - Türkiye, birden fazla cephede birden fazla terör örgütüne karşı mücadele yürütmüştür. 

    -  DAEŞ terör örgütü dinimize insanlığa karşı en büyük suçu işleyen örgütlerdendir liderlerinin öldürülmesi terörle mücadelede dönüm noktasıdır.

    - Türkiye DAEŞ'a yönelik binlerce operasyon gerçekleştirmiştir. İncirlik Hava üssü mücadelede önemli bir rol üstlenmiştir. 

    - PPG/PKK terör örgütünnün varlığı DAEŞ'in zemin bulmasına imkan vermektedir. 

    - DAEŞ terör örgütüne yapılan neyse PYD/YPG/PKK'ya da aynı şekilde yaklaşılması gerekir. 

    - DAEŞ terör örgütü neyse PYD/YPG/PKK da odur. 

    - PYD-YPG terör örgütü madem bu kadar istihbarata sahiptiler, istihbaratı kendilerinin verdiğini iddia ediyor peki neden Barış Pınarı Harekatı'ndan önce bu olmadı?

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    - Bu konuda en çok konuşan AB, sınıfta kalmıştır. Yerleştirme kotalarını artırmaları gerekiyor. Güvenli bölgeye pozitif katkı yapmaları gerekiyor.

    - Geri gönderme ilkesine insanı sebeplerle bağlılığımızı sürdürüyoruz. 

    - Türkiye mülteci kampı haline getirilmiş bir memleket olarak görülmemeli. 

    - Türkiye'nin demografik yapıyı çalıştığı iddialarını görüyoruz. Etnik temizliği yapan oradaki terör örgütleridir. PYD/YPG terör örgütlerinin neler yaptığı ortadadır. Türkiye'nin kültüründe etnik temizlik diye bir yaklaşım yoktur. Bu iddiaları söyleyenler bölgedeki azınlık guruplarla konuşsunlar. 

    - Barış Pınarı Harekatımıza yönelik iftiralar sanki aynı merkezden yönetiliyor.

    - Barış Pınarı Harekatı'yla yaptığımız şey her şeyin yerli yerine oturmasıdır. 

    -  Terör örgütünün yaptığı etnik temizliğini Barış Pınarı Harekatına mal edilmesi yalandır

    Soru- Cevap

    - (ABD'nin YPG'ye sağladığı silahlar) Bu silahların toplanması meselesi ABD'nin sorumluluğundadır. Şimdiye kadar 30 bin tır ve 4500 kargo uçağı silah gönderilmiştir. Bunla ilgili günlük olarak kendilerinden bilgi beklediğimizi ifade ediyoruz. 

    - (Trump'ın mektubuna muhalefet eleştirisi) Saygı sınırlarını aşan mesaj kabul edilemez. Kayda değer bulunmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir terör örgütünün ifadelerinin mektuba ek yapılmasının kabul edilemeyecağini de belirtmiştir. Kendisine dönük Barış Pınarı Harekatı'nın yapılmaması baskıları karşısında nasıl kararlı bir duruş sergilediği bilinmektedir. Dolayısıyla kendilerinin 13'ünde ABD ziyaretinde nasıl davranacağını hep beraber göreceğiz. 

    - (Nevşehir 29 Ekim yürüyüşünün yasaklanması) Bütün illerde valiliklerimizin koordinasyonunda kutlamalar yapılacak. CHP mvlerinin attığı mesajlar çarpıtmanın tipik bir örneği. Tüm yurdumuzda olduğu gibi Nevşehir'de de Cumhuriyet Bayramı kutlanacaktır. 

    - (2600 ek gösterge sorusuna) Personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilecek. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacak. Pozitif yaklaşımımız sürüyor.

    -  (MHP'nin af yasası teklifine ilişkin) Biz bir defaya mahsus ceza indirimi yerine sistem değişikliğinden yanayız. Bir cezasızlık durumu toplumu olumsuz etkileyecektir. Cezasızlık algısı çıkmamasıyla cezaevlerindeki kalabalıklık durumunu dengeleyecek bir yaklaşım üzerine çalışıyoruz. Kalabalıklaşma durumunu çözmek için yeni infaz usulleri üzerine çalışılıyor. Gece infaz, haftasonu infaz gibi

     

     

     

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    Multimedya
    ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetmişti.
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