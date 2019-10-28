Kalın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

Kalın ve O'Brien görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.



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