Ukrayna ile Türkiye, askeri işbirliğini etkinleştirme konusunu değerlendirdi

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov ve Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere’nin bugün askeri-teknik alandaki ikili işbirliğini etkinleştirme konusunu görüştüğü belirtildi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Görüşme sırasında, güvenlik ve askeri-teknik işbirliği alanındaki ikili sorunlar değerlendirildi ve ilgili temasların etkinleştirilmesi gerektiği ifade edildi” dendi.

Danilov, başarılı ikili partnerliğe örnek olarak 6 adet Türkiye yapımı Bayraktar TB2 saldırı insansız hava aracının alımını gösterdi. Güldere de Türkiye’nin, “savunma sanayisi alanında ortak ikili projelerin oluşturulması ve geliştirilmesi alanında güçlü bir potansiyel gördüğünü” söyledi.

Daha önce Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Ukrayna savunma sanayisi çatısı altında faaliyet gösteren “Ukrspetseksport” devlet şirketi ve Baykar Savunma şirketinin, hassas silah ve hava-uzay teknolojileri alanında ortak işletme kurduğunu duyurmuştu.