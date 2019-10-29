Selçuk Bayraktar'tan 'Akıncı' paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaştı.
Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.
Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 🐳— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 28, 2019
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!
🇹🇷🇹🇷🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi ✈🐳🚀 pic.twitter.com/qjqw1HqSV1
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