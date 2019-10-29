Sultanahmet Meydanı'nda 29 Ekim konseri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Sultanahmet Meydanı ayağına, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte interaktif olarak katıldı.

İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Sultanahmet Meydanı'nda kutladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan konser alanını akşam saatlerinden itibaren binlerce kişi doldurmaya başladı.

Kutlama, Şevval Sam konseriyle sürdü. Vatandaşlar, Türkiye’nin her bölgesinden söylediği türkülerle Sam'a eşlik etti.

Sam, konserini, "Bir kadın olarak sahneye çıkıp şarkı söyleyebiliyorsam bunu Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyum. Ekrem Başkan, zor bir yolculuğa çıktı. Hepimiz elimizi taşın altına sokup, ona yardımcı olmalıyız" sözleri ve İzmir Marşı’yla tamamladı.

Sam’ın ardından sahneye çıkan Şehir Tiyatroları sanatçıları Cumhuriyet Oratoryosu’nu sahneledi.

Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı Destanı şiirinin ve Halide Edip Adıvar’ın 23 Mayıs 1919’da Sultanahmet Meydanı Mitingi’nde yaptığı konuşmanın da oyunlaştırıldığı oratoryo büyük ilgi gördü.

İmamoğlu çifti, sahneye el ele çıktı

Ardından sahneye, vatandaşların alkışları eşliğinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu davet edildi.

Bu gece Sultanahmet Meydanı’nda özgürlük ve bağımsızlık aşkıyla dolu Cumhuriyet sevdalıları vardı. Neşesi, enerjisi ve coşkusuyla içimize umut veren; geceyi ve geleceği aydınlatan, her yaştan İstanbulluya teşekkürler.

Yaşasın Cumhuriyet Yaşasın Demokrasi🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/z6HoYhRpUJ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 28, 2019

İmamoğlu çifti, vatandaşları el ele selamladı. İmamoğlu, meydanı dolduran on binlerce vatandaşa, "Sultanahmet meydanını özgürlük ve bağımsızlık aşkıyla dolduran. Neşesi, enerjisi ve coşkusuyla içimize umut veren. Geceyi ve geleceği aydınlatan, her yaştan gençler. Cumhuriyet sevdalıları. Dünyanın en önemli kentinin dört bir yanından gelerek bu alanı dolduran sevgili İstanbullular… Hepiniz hoş geldiniz" sözleriyle seslendi.

İmamoğlu çifti, kulis ziyaretinin ardından sahne önüne geçti ve ünlü sanatçı Fahir Atakoğlu’nun senfoni orkestrası eşliğinde verdiği konseri izledi.