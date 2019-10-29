CHP'li belediyelerin 29 Ekim paylaşımına yoğun ilgi

CHP'li belediyelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paylaştıkları mesajların yer aldığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada birbirini etiketleyen CHP'li belediyeler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için mesajlarını tweet zinciri ile paylaştı.

Paylaşımlarında 'Sen Hep Benim Şarkılarımsın' adlı eserin sözlerini kullanan CHP'li belediyelerin videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

CHP'li belediyelerin #29Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle paylaştıkları mesajların yer aldığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.



🎶Belediyelerin paylaşımlarında ‘Sen Hep Benim Şarkılarımsın’ isimli şarkının sözlerini kullandıkları görüldü. pic.twitter.com/BEC6mcOdfQ — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 29 октября 2019 г.

​