Demet Evgar: Antalya Film Festivali'nde yarışacak filmim nedeniyle resepsiyona katılamayacağım

Son olarak ‘Avlu’ dizisiyle seyirciyle buluşan oyuncu Demet Evgar, kişisel Twitter hesabında Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek resepsiyona katılamayacağını duyurdu.

Evgar şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 96. yılı dolayısıyla davet edildiğim resepsiyona, Antalya Film Festivali Ulusal Yarışma'da yarışacak olan filmim nedeniyle katılamıyorum. Bu davet için teşekkür eder, Cumhuriyet bayramımızı bir kez daha kutlarım."

Cumhuriyetimizin 96. yılı dolayısıyla davet edildiğim resepsiyona, Antalya Film Festivali Ulusal Yarışmada yarışacak olan filmim nedeniyle katılamıyorum. Bu davet için teşekkür eder, Cumhuriyet bayramımızı bir kez daha kutlarım. 🇹🇷 pic.twitter.com/ESyFZ33XG5 — Demet Evgar (@dmtevgar) October 29, 2019

​Daha önce de Cem Yılmaz, Mehmetçik Vakfı yararına yapacağı bir gösteri nedeniyle resepsiyona katılamayacağını açıklamıştı.