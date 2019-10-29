Konya'da cinsiyet değiştirmek isteyen kadın, sevdiğini kaçırmak istedi: 'Kendimi vururum, onu bana vereceksiniz'

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Yunak'ta oturan ve cinsiyet değiştirmek için tedavi gördüğü ileri sürülen Özlem K., iddiaya göre, İstanbul'da yaşayan, sevdiği B.E. adlı kadın sayesinde bir süre önce İ.K.'nin ailesiyle tanıştı. Bir süre sonra B.E. ile arası bozulan Özlem K., İ.K. isimli kadını sevmeye başladı. Özlem K., Emirgazi'de oturan İ.K.'yi evinden kaçırdı.
Aile, engel olmaya çalışınca yanında getirdiği, babasına ait ruhsatsız tabancayı başına dayayan Özlem K., "Kendimi vururum. İ.K.'yi bana vereceksiniz" dedi. Özlem K., bu sırada çıkan arbedede, ikiliye engel olmaya çalışan, İ.K.'nin amcasının oğlu Şenol K.'ye 2 el ateş etti. Kanlar içinde kalan ve karnından yaralanan Şenol K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arbedede dayak yiyen Özlem K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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