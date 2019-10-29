TV8’de yayınlanan O Ses Türkiye adlı programda jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise, Belçika’da okulda kendisine 'pis Türk' dendiğini ifade etti.
Hadise, yaşadıklarını canlı yayında şöyle anlattı:
"Irkçılık yaşadım. Bana 'Pis Türk' diyorlardı. Konuşmamla alay ederlerdi. Okulda Flamanca konuşuyorum eve geliyorum Türkçe konuşuyorum. İki dil arasında farklar büyük. Konuşurken benimle alay edenler de oldu."
Hadise: Irkçılık yaşadım. Bana 'Pis Türk' diyorlardı. Konuşmamla alay ederlerdi. Okulda Flamanca konuşuyorum eve geliyorum Türkçe konuşuyorum. İki dil arasında farklar büyükhttps://t.co/EyJwXKMsCd pic.twitter.com/V9NTqLukLh— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 29, 2019
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