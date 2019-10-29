Türkiye'ye gelen 'milliyetsiz turist' sayısında yüzde 27 artış

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2019 yılı ocak-ağustos döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.7 artış göstererek 31 milyona yükselirken, gelen turistlerin içinde 64 bin 246 kişi de herhangi bir ülkeden vatandaşlığı olmayan ‘milliyetsiz’lerden oluştu.
Uluslararası hukuki tanımına göre ‘vatansız’ kişi, hiçbir devlet tarafından vatandaş sayılmayan kişi olarak tanımlanıyor. 'vatansız' olan bir kişinin kişisel statüsü de daimi ikametgahının olduğu ülkenin kanununa göre düzenleniyor.
Birleşmiş Milletler'in tahminine göre 12 milyon 'vatansız' var
Bugün ‘vatansız’ kişilerin en büyük nüfuslarının Bangladeş, Butan, Kamboçya, Fildişi Sahilleri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Hindistan, Kenya, Letonya, Estonya, Malezya, Moritanya, Myanmar, Nepal, Brunei, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Irak, Suriye, Lübnan, Tayland ve Cezayir’de bulunduğu belirtiliyor.
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