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    Türkiye, turistler için en popüler ülkeler listesinde

    Türkiye'ye gelen 'milliyetsiz turist' sayısında yüzde 27 artış

    © AP Photo / Mucahid Yapici
    Türkiye
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    Türkiye'ye gelen ve herhangi bir devletin kanunlarına göre vatandaş sayılmayan ‘milliyetsiz’ turist sayısı bu yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 64 bine yükseldi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2019 yılı ocak-ağustos döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.7 artış göstererek 31 milyona yükselirken, gelen turistlerin içinde 64 bin 246 kişi de herhangi bir ülkeden vatandaşlığı olmayan ‘milliyetsiz’lerden oluştu.

    © DHA /
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    İstanbul’a da 8 ayda bu statüde gelen turist sayısı da yüzde 18.3 artışla 45 bin 503’e yükseldi. İstanbul’a gelen turist sıralamasında ‘milliyetsiz’ statüsüne sahip kişiler 51. sıraya kadar çıktı. Bu statüde bulunan kişiler, bulunduğu ülkenin verdiği ‘milliyetsiz’ pasaportu ile Türk konsolosluğundan vize alarak Türkiye’ye gelebiliyorlar.

    Uluslararası hukuki tanımına göre ‘vatansız’ kişi, hiçbir devlet tarafından vatandaş sayılmayan kişi olarak tanımlanıyor. 'vatansız' olan bir kişinin kişisel statüsü de daimi ikametgahının olduğu ülkenin kanununa göre düzenleniyor. 

    Birleşmiş Milletler'in tahminine göre 12 milyon 'vatansız' var

    Ortaköy - İstanbul boğazı - turist - selfi
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Dünyada yaklaşık 12 milyon vatansız kişi olduğu tahmininde bulunan Birleşmiş Milletler(BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre kayıtlı ‘vatansız’ sayısı Asya ve Pasifik’te 1 milyon 582 bin, Afrika’da 715 bin, Avrupa’da 570 bin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 372 bin, Amerika’da 2 bin 460. Birleşmiş Milletler ayrıca 77 ülkede 3.5 milyona kadar ‘vatansız’ kişi olduğu tahmini yapmıştı.

    Bugün ‘vatansız’ kişilerin en büyük nüfuslarının Bangladeş, Butan, Kamboçya, Fildişi Sahilleri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Hindistan, Kenya, Letonya, Estonya, Malezya, Moritanya, Myanmar, Nepal, Brunei, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Irak, Suriye, Lübnan, Tayland ve Cezayir’de bulunduğu belirtiliyor.

    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), Kanun, devlet, sayı, Artış, Milliyet, Türkiye
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